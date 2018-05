Muore per emorragia,espianto multiorgano

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAG - Un espianto multiorgano è stata eseguito la scorsa notte nell'ospedale di Nola (Napoli) su un uomo di 78 anni deceduto a causa di una emorragia cerebrale. L'anziano proveniente dall'area vesuviana era ricoverato nello stesso ospedale nolano da cinque giorni.

Dopo l'accertamento dell'irreversibilità delle sue condizioni i familiari hanno dato il consenso per l'espianto: prelevati fegato e reni che sono andati rispettivamente a Napoli e Catania per il reimpianto; le cornee sono state consegnate ad una banca per la conservazione in attesa di un paziente ricevente.

L'espianto è stato realizzato da un'equipe specializzata dell'ospedale Cardarelli di Napoli coadiuvata dal personale Nolano coordinato da direttore della rianimazione Umberto Vincenti. (ANSA).