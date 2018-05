Franco Pepe: 'Pizza? Non è gourmet'

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - "Non chiamatela pizza Gourmet, è una definizione che non significa nulla. La tradizione della pizza deve invece adeguarsi all'innovazione dei gusti e della qualità delle materie prime. Da me si mangia con solo 1,50 euro perché la pizzeria è un luogo popolare, o con molto di più se si desidera un luogo esclusivo come 'Authentica' una pizzeria privata per otto commensali, al secondo piano del locale, con vista sulla valle sottostante e forno dedicato". A parlare è Franco Pepe, da lui arrivano ogni giorno oltre 500 persone, dall'Italia e dal mondo per mangiare la pizza.

Tutto ciò a Caiazzo, in provincia di Caserta, dove nel 2011 Franco Pepe ha aperto 'Pepe in Grani' ristrutturando un palazzetto nel centro storico. I sette dipendenti del primo giorno sono oggi 35, la fama di Pepe ha fatto il giro del mondo attirando americani, giapponesi, francesi e inglesi. "Franco Pepe non solo ha rimesso in moto l'economia di Caiazzo - afferma il sindaco Tommaso Sgueglia - ma anche lo sviluppo turistico della città".