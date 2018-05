Discarica pneumatici scoperta dai CC

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAG - Un deposito di vecchi pneumatici è stato scoperto dai carabinieri nel corso di una operazione di controllo condotta in alcuni campi rom al confine tra Giugliano e Qualiano, in provincia di Napoli.

Oltre alle gomme delle auto, i militari della Compagnia di Giugliano, diretti dal capitano Antonio De Lise, hanno rinvenuto anche rifiuti di diverso genere che dovranno essere successivamente rimossi. Inoltre, sono in corso accertamenti su alcune vetture.