Calcio: "vattene", cronista minacciato

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAG - Mentre era in onda per l'emittente TV Luna, prima di Napoli-Torino, è stato avvicinato da tre persone che gli hanno bruscamente intimato di interrompere la diretta e andare via: è accaduto ieri al giornalista Carlo Alvino davanti allo stadio San Paolo, mentre il cronista stava intervistando alcuni tifosi. Alvino è stato preso sotto braccio da alcuni uomini e allontanato dalla telecamera, mentre la diretta era in corso. Le immagini e alcune frasi pronunciate - "...non ti picchiamo...adesso spegni tutto e vattene" - sono andate comunque in onda. Alvino ha chiesto più volte spiegazioni ai tre, senza ricevere risposte. Sull'accaduto sono in corso indagini della Digos: il video è stato acquisito e si sta lavorando all'identificazione di coloro che hanno avvicinato il cronista. Gli atti saranno poi trasmessi all'autorità giudiziaria. Alvino, contattato dall'Ansa, spiega che, dopo i fatti, ha incontrato i protagonisti della vicenda con i quali "sono state chiarite le rispettive posizioni".