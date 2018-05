Avvocato preso a colpi di mazza in testa

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAG - Un avvocato di 48 anni è stato colpito alla testa con una mazza oggi a Napoli da due sconosciuti che lo hanno aggredito mentre stava andando a prendere la sua vettura in garage. Il fatto è avvenuto in via Lanzieri. L'uomo, dopo essere stato colpito, si è recato nell'ospedale Loreto Mare dove i sanitari gli hanno riscontrato un trauma cranico e una ferita al capo. La prognosi è di 14 giorni. Il professionista - che ha subito un'altra aggressione nel luglio del 2017 - ha denunciato l'accaduto alla Polizia. (ANSA).