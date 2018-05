Napoli-Torino 2-2,Juve campione virtuale

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAG - Finisce 2 a 2 Napoli-Torino e la Juve è virtualmente campione d'Italia: qualora i partenopei vincessero le ultime due partite e i bianconeri, invece, le perdessero, a fare da differenza sarebbero i gol. E la Juventus, al momento, ha un vantaggio enorme sugli uomini di Sarri.

I partenopei passano in vantaggio con Mertens, al 25' del primo tempo, grazie a un errore di Burdisso. I granata recuperano il gol azzurro nel secondo tempo, al 9', con Baselli; al 25' Hamsik, subentrato a Zielinski, infila Sirigu con un tiro potentissimo che infila il pallone in rete sotto l'incrocio dei pali. Al 37' pareggia De Silvestri: traversone da sinistra di Ljajic. De Silvestri batte sullo stacco Mario Rui, colpisce di tsta e manda il pallone alle spalle di Reina.

La partita termina sul 2-2, dopo 5 minuti di recupero, con gli azzurri in lacrime applauditi dai 45mila del San Paolo.

