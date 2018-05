Droga negli slip, arrestato 16enne

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAG - Un minorenne e due suoi giovani amici sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di marijuana a Castellammare di Stabia.

I militari hanno notato un 16enne che camminava in modo strano in via Traversa Iovino: nascondeva negli slip 44 grammi di marijuana e un bilancino elettronico. E' stato bloccato e arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, poi gli accertamenti sono proseguiti a casa: perquisita anche l'abitazione di due giovani amici del minorenne, residenti nello stesso palazzo, che tenevano in casa 31 grammi di marijuana, 40 euro e materiale per confezionare stupefacente. I due sono stati arrestati risponderanno anche loro di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. (ANSA).