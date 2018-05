Fugge con neonato,trovati donna e figlio

È stata trovata Marta Wozniel, 33enne di origine polacca, che nella serata di ieri ha rapito il figlio dal Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Salerno, temendo forse che il Tribunale per i Minorenni glielo portasse via avendo partorito in stato di ubriachezza. La donna - residente a Giffoni Valle Piana e arrestata alcuni anni fa per spaccio di stupefacenti - è stata ritrovata a casa del fratello a Salerno. Il bimbo sta bene e tornerà subito in ospedale.