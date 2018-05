De Laurentiis:Sarri? É 'Grande Bellezza'

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAG - "Conte è un amico, una persona che stimo molto, ci sono tanti bravi allenatori in Europa e nel mondo. Il peccato sarebbe disperdere il patrimonio di bellezza di gioco acquisito sul campo con Sarri, che si può definire cinematograficamente 'La grande Bellezza'. Il film ha vinto l'Oscar, Maurizio non l'ha ancora vinto. Vorrei che lo facesse qui, invece che altrove". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli. "A Sarri sono affezionato, - ha aggiunto - sapete che sono monogamo e non mi piacciono i divorzi, lui in teoria ha ancora due stagioni da fare con noi" ma "se continua ad affermare che vuole i calciatori che costano 20 milioni, che vuole le star...". "Stiamo subendo campionati falsati da anni, quest'anno con l'introduzione del VAR abbiamo assottigliato ancora di più il divario con la Juve, e se la VAR fosse stata utilizzata bene probabilmente saremmo già davanti ai bianconeri: mancano 6-8 punti che ci sono stati scippati".