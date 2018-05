Napoli: accordo per scarpe Insigne

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAG - Il Napoli entra nella 'squadra' Adidas attraverso Lorenzo Insigne: il calciatore azzurro, infatti, userà gli scarpini della multinazionale dell'abbigliamento sportivo grazie a un contratto siglato tra l'Adidas e il Napoli, che detiene i diritti d'immagini del giocatore partenopeo. I profitti dell'accordo andranno al club che paga a Insigne una quota fissa prevista nel contratto per lo sfruttamento della sua immagine, come accade per gli altri calciatori della rosa. "Ringrazio Adidas che con questo accordo ci accoglie nella sua grande famiglia - ha detto il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, - spero che possa nascere una collaborazione continuativa, con altri calciatori ed altre iniziative. Sono certo che i nostri tifosi guardino con interesse e soddisfazione a questa nuova amicizia ed alle attività di business che potrà generare".