Cadavere in dirupo del Monte Terminio

(ANSA) - AVELLINO, 4 MAG - I Vigili del Fuoco di Avellino sono impegnati nel recupero del corpo senza vita di un uomo in un dirupo del Monte Terminio. Si tratterebbe di un 54enne salernitano che si era allontanato da casa a bordo della sua auto nel pomeriggio di ieri. L'auto è stata ritrovata stamattina nei pressi di Ripa della Falconara, una zona particolarmente impervia del Monte Terminio. Particolarmente difficoltose le operazioni di recupero che potrebbero proseguire anche durante la notte.

Non si esclude l'utilizzo di un elicottero. Non si esclude l'ipotesi del suicidio. (ANSA).