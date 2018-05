Uccide madre,barricato da 10 ore in casa

(ANSA) - QUALIANO (NAPOLI), 3 MAG - Sta andando avanti, anche con la collaborazione del padre, della sorella e del cognato, ma purtroppo senza successo, la trattativa tra i carabinieri e Pasquale De Falco, l'uomo di 37 anni che stamattina, a Qualiano (Napoli), ha ucciso la madre e poi si è barricato nell'abitazione al civico 326 di via Campana. Ai familiari viene fatto indossare il giubbotto antiproiettile quando si avvicinano all'uscio.

Sono ormai dieci ore che il 37enne è chiuso in casa e che il cadavere della madre è riverso a terra, sul balcone che porta all'ingresso dell'abitazione. Le forze dell'ordine stanno tenendo in piedi i contatti con Pasquale attraverso la porta d'ingresso ma l'uomo si sta mostrando reticente ad ogni tentativo di mediazione.