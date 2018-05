Torna il Cilento di corsa, borghi e mare

(ANSA) - NAPOLI, 3 MAG - Si potrà correre sulla spiaggia ma anche tra gli ulivi, si attraverseranno i borghi ma anche le strade 'vista' mare. Il 6 maggio parte il circuito 'Cilento di corsa', dodici gare podistiche di varie distanze grazie alle quali si potrà conciliare la passione per la corsa con quella del turismo.

Si parte domenica prossima da Santa Maria di Castellabate, per continuare il 12 maggio con una gara che partirà da Palinuro per arrivare a Marina di Camerota. Il 19 maggio si torna a Castellabate, mentre il 26 maggio sarà la volta di San Giovanni a Piro. E se il 9 giugno i podisti faranno tappa a Villammare, il 30 giugno tocca a Sicignano degli Alburni, mentre l'8 luglio i runner si potranno cimentare lungo le salite della Marcialonga di Castellabate. Il 14 luglio gara a Roccadaspide, il 22 luglio corsa a Vallo della Lucania mentre il 25 agosto c'è la storica Maratona degli Ulivi, 16 km da Pisciotta. Chiusura il 1 settembre a Capaccio-Paestum e il 15 settembre con la Camerota live.