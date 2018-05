Incidenti lavoro: schiacciato da auto, nove indagati

(ANSA) - SALERNO, 3 MAG - Sarebbero nove le persone iscritte nel registro degli indagati da parte della Procura di Salerno in merito alla morte di Salvatore Sirica, l'operaio 59enne deceduto ieri in un incidente sul lavoro. Il medico legale Giuseppe Consalvo, al quale è stato affidato l'incarico per l'autopsia, dovrà stabilire le cause del decesso dell'uomo e ricostruire così l'esatta dinamica dei fatti. La vittima, originario di Bellizzi, presidente della locale squadra di calcio Real Bellizzi, è rimasto schiacciato da una vettura nel corso delle operazioni di caricamento di auto su una bisarca. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo non si sarebbe accorto dello spostamento della macchina in quanto aveva le cuffie per coordinare le operazioni con i colleghi. La vettura lo ha centrato in pieno non lasciandogli scampo. (ANSA).