Eduardo torna a Palazzo Scarpetta

(ANSA) - NAPOLI, 3 MAG - Napoli ha un nuovo luogo del cuore: la 'casa' della Fondazione Eduardo De Filippo che ha aperto la sua nuova sede operativa al primo piano di via Vittoria Colonna 4, con la mostra 'Roberto Capucci spettacolo onirico'. Le stanze sono le stesse che ospitarono le prove di 'Napoli Milionaria' nella città distrutta dalla guerra, in quel monumentale Palazzo Scarpetta dove abitarono, negli anni e fino ad oggi, dal capostipite Eduardo ai suoi eredi, i De Filippo ma anche altre grandi famiglie della scena come i Carloni e i Viviani, uniti da complicate parentele. "Per tanti anni non abbiamo avuto sede ed ora siamo all'interno di un palazzo che racconta la storia della famiglia, è l'atto finale di un lungo percorso - dice Carolina Rosi, vedova di Luca De Filippo e presidente della Fondazione - Non potevamo immaginare miglior avvio, rendendo omaggio a Capucci e contemporaneamente a Luca che proprio in questo luogo aveva indicato lo spazio naturale per accogliere il lavoro della Fondazione".