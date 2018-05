Orsa, grave guasto a bus Eav a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAG - Un bus dell'Eav ha avuto "un gravissimo guasto che per fortuna non ha causato una tragedia semplicemente perchè il fatto è avvenuto mentre l'autista stava stazionando il mezzo al capolinea di Napoli Porta Nolana". Lo denuncia il sindacato Orsa Trasporti. Il fatto si è verificato ieri: "la causa è stata il cedimento del 'braccetto', che è l'elemento meccanico responsabile sia della tenuta, sia della direzione delle ruota. Di conseguenza si è bloccato lo sterzo e non osiamo pensare cosa sarebbe potuto succedere se ciò fosse avvenuto in pinea linea". Il fatto viene evidenziato in una lettera aperta al presidente della Regione, Vincenzo De Luca: "l'Eav ha esternalizzato tutte le manutenzioni dei bus ma, nonostante gli investimenti profusi da questa Presidenza non si vedono miglioramenti nel servizio, anzi notiamo che si verificano guasti mai visti in passato". E ieri a Ischia "l'isola era piena di turisti ma ci sono state decine di corse soppresse per assenza di mezzi efficienti".(ANSA).