Original Marines, 13 mln per estero

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Con un doppio finanziamento per un totale di 13 milioni di euro Imap export spa, marchio operante nel settore della moda per bambini con il brand Original Marines, punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza all'estero.

L'operazione di finanziamento, spiega una nota, ha visto Sace (gruppo Cdp) al fianco di UniCredit che ha erogato due linee di credito per complessivi 9 milioni di euro di cui 4 con garanzia Sace al 50%, e Banca Popolare di Puglia e Basilicata che ha erogato altri 4 milioni di euro sempre garantiti da Sace. Le linee di credito sono finalizzate a sostenere l'espansione di Original Marines sui mercati esteri delineati nel piano di investimenti 2017-2021. "Riorganizzazione, semplificazione ed efficienza - commenta Antonio di Vincenzo, presidente di Imap export - sono i tratti fondamentali del nostro passaggio da family company a management company. Consolidamento del mercato italiano ed espansione all'estero sono i binari lungo i quali si muoverà il piano industriale 2018 - 2021.

Attiva dal 1983, l'azienda campana conta ora su una rete commerciale di circa 700 negozi, tra franchising e punti vendita diretti, in circa 40 Paesi. (ANSA).