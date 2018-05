Napoli, 70% negozi senza scontrini

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAG - Oltre il 70 per cento degli esercizi commerciali di Napoli, Ischia, Capri e dell'hinterland partenopeo, controllati tra i ponti del 25 aprile e del primo maggio, ha omesso di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale. Lo rende noto il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli che durante le scorse festività ha anche scoperto 42 lavoratori "in nero", verbalizzato 64 commercianti e proposto la chiusura di tre ditte a Napoli, Portici e a Ischia.

In diversi casi i finanzieri non hanno neppure trovato il registratore di cassa. La maggior parte delle irregolarità sono state rilevate nel centro di Napoli, dove maggiore è stata la presenza dei turisti.