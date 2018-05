Ischia, 54mila passeggeri per 1 Maggio

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 02 MAG - Sono stati 54.669 i passeggeri in arrivo sull'isola d'Ischia (Napoli) nel ponte dal 27 aprile al 1 maggio (compreso, ndr) nei porti di Ischia, Casamicciola e Forio. 47102 quelli in partenza dai medesimi porti e nello stesso periodo. 4197 le auto in arrivo e 4057 quelle in partenza; 169 le moto in arrivo e 161 quelle partite.

Sono questi i dati diffusi dal comandante del Circondario marittimo di Ischia, tenente di vascello Alessio De Angelis.(ANSA).