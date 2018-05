Ha incidente e poi va nel bosco, morto

(ANSA) - SALA CONSILINA (SALERNO), 2 MAG - Prima si è scontrato con un'auto, poi è stato visto allontanarsi nei boschi. E' stato ritrovato morto Diego Campiglia, 35 anni di Sala Consilina (Salerno), del quale non si avevano notizie dal tardo pomeriggio di ieri.

L'uomo era stato visto l'ultima volta da un'automobilista che percorreva la Strada del Corticato, arteria che collega il Vallo di Diano con gli Alburni (Salerno). Il 35enne era alla guida della propria auto quando si è scontrato con un'altra vettura. A seguito dell'impatto, di lieve entità, l'uomo si era allontanato tra i boschi. Il 35enne é stato rinvenuto in un dirupo profondo circa 40 metri in una zona boscata nel territorio comunale di Sacco (Salerno). Le ricerche dell'uomo sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania in collaborazione con i vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina e del Nucleo SAF (Soccorso Alpino Fluviale) di Salerno e dei volontari della Protezione civile di Sacco e Laurino.(ANSA).