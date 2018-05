Formazione in Campania per arti grafiche

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAG - Arti grafiche, giovani, creatività e sviluppo locale: nasce all'Accademia di Belle Arti di Napoli in partnership con il comune di San Potito Sannitico (Caserta) una 'officina artistica' di meccanica di precisione destinata alla 'prototipazione' e alla costruzione di torchi calcografici per la stampa d'arte, con il coinvolgimento di circa 20 giovani in formazione e di competenze nazionali e internazionali del mondo dell'arte. L'intervento è realizzato dall'Assessorato ai Fondi Europei della Regione e dall'Accademia, attraverso un accordo cofinanziato con risorse del Fondo nazionale politiche giovanili, con la partecipazione di Eav. L'obiettivo è integrare nuove tecnologie e saperi tradizionali dell'artigianato artistico per generare esperienze innovative di imprenditorialità giovanile. Il corso di formazione formerà esperti nella meccanica di precisione per arti grafiche. San Potito Sannitico ospiterà una delle due sedi del corso che prevede percorsi teorici e laboratori artistico-esperienziali.