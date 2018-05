Donna uccisa a Sapri, fermato il marito

(ANSA) - SAPRI (SALERNO), 2 MAG - Il cadavere di una donna di 73 anni, insegnante in pensione, è stato trovato in una abitazione del centro di Sapri (Salerno). Nell'ambito delle indagini i carabinieri hanno rintracciato e fermato il marito della donna a Lagonegro (Potenza). L'uomo è attualmente interrogato dai militari e dal pm di turno. L'insegnante è morta per un colpo di pistola alla testa. Il decesso risalirebbe a qualche giorno fa: a dare l'allarme sono stati i familiari dell'anziana, che non avevano più sue notizie.