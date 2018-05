Bilancio Ue,De Luca:grave danno Campania

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAG - "Apprendiamo che il bilancio annunciato dal Presidente della Commissione europea Jean Claude Junker prevederebbe una serie di tagli lineari, e che la Campania rischierebbe di perdere circa 370 milioni nella prossima programmazione dei fondi Fesr e Fse. Sarebbe una penalizzazione insostenibile per una regione che vive già drammatiche situazioni occupazionali e sociali". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

"Siamo fortemente preoccupati per gli effetti di una mera impostazione contabile. Impegneremo il Governo e i gruppi di tutti gli schieramenti politici per una battaglia decisa a tutela dei nostri territori", conclude.