Accoltellato durante lite con la sua ex

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAG - Stava litigando con la sua ex quando è arrivata un'altra persona che lo ha accoltellato: è accaduto ieri intorno a mezzanotte a Casoria, in provincia di Napoli.

Secondo quanto al momento ricostruito dalla Polizia di Stato, la vittima, un 25enne, si trovata in Vico Quinto Marco Rocco con la sua ex quando è stato più volte ferito all'addome da una persona che probabilmente conosceva la donna. Accompagnato all'ospedale San Giovanni Bosco, per il 25enne dieci i giorni di prognosi. Continuano, invece, le ricerche dell'aggressore.

(ANSA).