San Pio, a Pietrelcina è pienone fedeli

(ANSA) - PIETRELCINA (BENEVENTO), 1 MAG - E' ancora pienone di pellegrini a Pietrelcina, dopo la venuta del primo Papa (Francesco) nella terra di San Pio.

Il paese natale di Padre Pio anche oggi, giornata in cui si celebra la festa del I maggio, è stato "invaso" da migliaia di fedeli, provenienti da varie regioni e dall'estero.

Soddisfatto si dice il sindaco di Pietrelcina Domenico Masone che sottolinea ancora una volta come "l'effetto Francesco stia facendo registrare a Pietrelcina un incremento di presenze di pellegrini e di turisti, molti dei quali visitano per la prima volta il nostro borgo".