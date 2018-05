Rissa tra vicini,10 persone denunciate

(ANSA) - NAPOLI, 1 MAG - Dieci persone di età compresa tra i 19 ed i i 61 anni denunciate dopo aver dovuto far ricorso alle cure dei medici in ospedale per contusioni guaribili tra i 3 ed i 10 giorni. E' questo il bilancio di una rissa tra vicini scoppiata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno dovuto faticare non poco per riportare la calma. Nel parapiglia anche due militari che stavano tenendo a distanza i contendenti sono rimasti contusi: guariranno in dieci giorni.