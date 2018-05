Morta a Capri Vittoria 'Scialapopolo'

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - Piazzetta triste stamattina a Capri per la scomparsa di una delle discendenti della tarantella Scialapopolo. Vittoria Spataro, 82 anni, una delle figlie del mitico Costanzo che inventò la tarantella a Capri negli anni della tradizione, nel 1925, si è spenta a 82 anni e con lei va via un altro pezzo di quella Capri semplice. Quando arrivò lo sfratto del suo chiosco in via Quisisana che vendeva gelati e granite si mobilitò tutto il paese e a firmare la petizione fu anche Giorgio Napolitano, in mezzo a tanti giovani legati a quel posto. La tarantella degli Scialapopolo è entrata ormai nel mito delle tradizioni capresi e dei gruppi folkloristici, fatta da amatori, appassionati ma dediti ad altre attività, e tra i componenti anche i bambini appartenenti alle ultime generazioni degli Scialapopolo che imparano l'arte dell'antica danza che a Capri si esibisce nelle ultime giornate dell'anno, nella piazzetta e nelle feste private dei tanti personaggi che frequentano l'isola.