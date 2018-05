Incendia rifiuti, 90enne denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 1 MAG - I carabinieri forestali durante un controllo in via Nuova del Bosco, a Marigliano (Napoli), hanno notato una vettura parcheggiata a bordo strada e, a poca distanza, un uomo chino su un cumulo di rifiuti e intento ad appiccare il fuoco. I militari hanno fermato l'uomo ed hanno scoperto che era un anziano di 90 anni. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso dell'accendino che secondo gli investigatori sarebbe stato, poco prima, usato per dar fuoco ai rifiuti.

Il rogo ha interessato materiale plastico, secchi di vernice, pneumatici, rifiuti solidi, materiale metallico e di risulta di demolizioni edili, causando lo sprigionarsi di una colonna.

L'anziano è stato denunciato.