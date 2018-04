Rissa per parcheggio auto in condominio

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Rissa per auto parcheggiate male in un condominio di Acerra, in provincia di Napoli. Lo spazio scarso, le auto messe male e così due donne sono venute alle mane dopo di che sono intervenuti anche i loro compagni.

La rissa è scoppiata in un parcheggio condominiale di via Gioacchino. E' lì che qualcuno ha sentito le urla e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acerra e dell'aliquota radiomobile di Castello di Cisterna che hanno subito separato le quattro persone coinvolte; tutti sono stati arrestati con l'accusa di rissa, uno di loro anche per violenza e resistenza a un pubblico ufficiale visto che si è scagliato anche contro i carabinieri intervenuti. Sono stati giudicati con rito direttissimo dal Gip che ha convalidato gli arresti non disponendo per i quattro alcuna misura cautelare.

