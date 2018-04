Mozzarella bufala campana doc al Cibus

(ANSA) - CASERTA, 30 APR - La Mozzarella di Bufala Campana Dop è pronta a "invadere" Parma in occasione di Cibus, il salone internazionale dell'alimentazione in programma dal 7 al 10 maggio. Cresce l'attesa per il ricco palinsesto di attività messo in campo dal Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, tra showcooking in fiera con grandi chef e un programma "Fuori Salone" che coinvolgerà luoghi storici della città emiliana.

Tre interpreti d'autore per l'evento: il pizzaiolo Franco Pepe e gli chef Rosanna Marziale e Giuseppe Daddio.

L'inaugurazione dello stand è in programma lunedì 7 maggio alle ore 14 e sarà affidata al maestro pizzaiolo Franco Pepe di Caiazzo (Caserta), icona della pizza nel mondo, che presenterà in anteprima "Colpo Doppio", la sua ultima creazione: una reinterpretazione della Parmigiana di melanzane con Grana Padano Dop e Mozzarella di bufala campana affumicata Dop.