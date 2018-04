Movida: controlli e sanzioni a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - Controlli e sanzioni nelle strade della movida partenopea per effetto dell'operato degli agenti dell'unita' operativa Chiaia che hanno presidiato gli itinerari turistici di piazza Trieste e Trento, via Chiaia e dintorni, nonché del Lungomare e Mergellina contrastando l'ambulantato abusivo. Le pattuglie dislocate in tali aree - si legge in una nota diffusa dal Comune di Napoli - hanno sottoposto a sequestro 1178 cover e 315 occhiali in via Nazario Sauro e Cesario Console mentre alla Riviera di Chiaia hanno sequestrato 124 pezzi di biancheria posti in vendita da un ambulante. Gli agenti hanno presidiato con postazioni fisse ed in collaborazione con gli ausiliari Anm, le zone sensibili della movida (Piazza Vittoria, via Arcoleo, via Chiatamone, via Carducci e Piazza Sannazaro) allo scopo di contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e delle soste irregolari.Sono stati controllati e verbalizzati 21 parcheggiatori abusivi,con il sequestro dei proventi ed elevati 175 verbali per la sosta vietata.