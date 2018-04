Calcio: il Napoli crolla a Firenze

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - Il Napoli si arrende. Nella gara in cui per restare attaccati al sogno scudetto bisognava solo vincere, la squadra di Sarri incassa invece il pesante ko in casa della Fiorentina: una sconfitta, per 3-0, che porta a 4 i punti di distanza dalla vetta, e a tre giornate dalla fine l'impresa si fa davvero difficile. Una gara stregata quella al Franchi, perché all'8' il Napoli si ritrova in dieci per l'espulsione di Koulibaly, proprio l'eroe del successo contro la Juve allo Stadium che aveva riaperto il campionato. E poi ci pensa Simeone con una tripletta a gelare la squadra di Sarri: 3-0 senza appello e titolo che si avvia a restare sulla maglia dei bianconeri.