Sfregiato in lite,in video colluttazione

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Un extracomunitario a terra coperto di sangue ed un altro che cerca di divincolarsi e che poi fugge.

É la scena ripresa oggi a Napoli, in Via Firenze, nel Rione Vasto, da alcune persone con i telefonini e che vede protagonisti due migranti africani mentre litigano. Uno dei due - un cittadino del Gambia di 24 anni, Musa Kassama, irregolare - ha ferito il contendente con i cocci di una bottiglia e, successivamente, è stato arrestato dalla polizia. La vittima - un trentenne del Burkina Faso - è stata ricoverata in ospedale.

Al momento non ha ancora fornito la sua versione dei fatti. Il gambiano era destinatario di un provvedimento di diniego dell'accoglienza emesso dal prefetto di Catanzaro. Il video è stato pubblicato sulla sua pagina fb da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che afferma: "La sicurezza al Vasto e nelle strade a ridosso della stazione centrale deve diventare la priorità dell'azione di forze dell'ordine e delle istituzioni in città".