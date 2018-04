Sfregiato durante una lite a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Lo ha sfregiato con una bottiglia di vetro: è accaduto in via Firenze, strada nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli. E' così che si è conclusa una lite tra extracomunitari: con un ferito, non in condizioni gravi, e con l'aggressore, un senegalese di 22 anni, che è stato sottoposto a fermo.

Secondo quanto la vittima, ha raccontato alla Polizia di Stato, sarebbe stato coinvolto in una rissa nata tra persone che non conosceva. Indagini sono in corso.