Napoli, Giunta approva Rendiconto 2017

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - La Giunta de Magistris ha approvato la deliberazione di proposta al Consiglio Comunale di Napoli per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017. "Il rendiconto ribadisce le previsioni assunte alla base del nuovo piano di riequilibrio e della programmazione 2018/2020 confermando l'azione trasparente e responsabile messa in campo dall'Amministrazione in un'ottica di concreto governo dell'Ente" dice l'assessore al Bilancio, Enrico Panini. "Per apprezzare ancora di più il risultato del rendiconto 2017 - si legge in una nota - è necessario considerare che esso risente fortemente di fattori indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione dovuti principalmente a: minori risorse da trasferimenti erariali nel 2017 rispetto al 2011 (anno di insediamento della prima giunta de Magistris) in -223.322.239,34 portando in complessivo negli ultimi 7 anni il taglio dei trasferimenti a 1.207.233.989,12; forte peso dei debiti ereditati dalle gestioni precedenti, in alcuni casi risalenti addirittura agli anni '80".