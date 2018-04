Viviamocilento con Cammariere,Paoli, Rea

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Jazz d'autore in Cilento: domani (ore 21.00) l'Arena del Mare di Acciaroli ospiterà Sergio Cammariere, Gino Paoli, Danilo Rea, tre concerti in uno nel quale due significativi rappresentanti della canzone italiana, Cammariere e Paoli, scandiscono i loro successi con Danilo Rea al pianoforte interlocutore privilegiato dell'uno e dell'altro.

Domenica 29 aprile a Casal Velino Marina il protagonista musicale sarà Luca Barbarossa. Prima del concerto, a partire dalle 19, ad Acciaroli spazio all'arte della pizza con Franco Pepe. Il suo metodo, sottolineano i promotori, "non ha regole fisse, ma riprende gesti antichi basato su libere combinazioni di differenti tipologie di farine per realizzare miscele in base al glutine, all'umidità, alla temperatura dell'ambiente".

Viviamocilento è cofinanziato dalla Regione con il POC 2014-2020 in collaborazione tra i Comuni di Pollica (capofila), Buccino, Casal Velino, Castellabate con il supporto di Polis Territorio & Sviluppo srl e la direzione artistica di Massimo Sole.