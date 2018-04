MANNHERO, mostra ad Archeologico Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Darth Vader come Eracle, Luke Skywalker 'Ulisse' nello spazio: dal 4 maggio al 31 luglio il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiterà la mostra 'MANN@HERO - Gli eroi del mito dall'antichità a Star Wars', che sarà anche l'occasione per esporre più di 60 opere - tra statue e rilevi in marmo, bronzi, terrecotte, ma soprattutto affreschi - custodite nei 'mitici' depositi del MANN, proposte in correlazione con gli eroi della saga. Aspettando 'Solo: A Star Wars Story', in anteprima mondiale al Festival di Cannes e poi sugli schermi dal 23 maggio, il museo diretto da Paolo Giulierini propone agli appassionati un viaggio nel tempo sul tema degli eroi, ed anche una sezione Exibit con gadget e pezzi provenienti da collezioni private e di gruppi di costuming ufficiale Star Wars. Il MANN ha anticipato anche la nascita di una innovativa Card-abbonamento al costo di 25 euro e 13 euro per under 25 che da giugno consentirà per un anno ingresso libero al museo, agevolazioni, eventi esclusivi e sconti.