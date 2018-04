In bici dal Tirreno all'Adriatico

(ANSA) - MATERA, 27 APR - Sui pedali lungo le strade che attraversano paesaggi unici, da Palinuro (Salerno) sul Mar Tirreno nel Parco nazionale del Cilento a Bisceglie (Bat) sull'Adriatico, toccando la provincia di Potenza, per l'evento "Coast to coast 2018", che vedrà al via nel fine settimana del 5 e 6 maggio appassionati del ciclismo amatoriale coinvolti dall'associazione "I Lupi della Murgia".

La manifestazione, presentata in serata a Matera, prevede la copertura di 278 chilometri di strada. I cicloamatori dopo Palinuro toccheranno Vallo della Lucania, Sacco, Potenza, Banzi, Spinazzola e Bisceglie.