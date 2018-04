Universiadi: ricerca su costi villaggio

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - La cabina di regia sulle Universiadi che si è svolta a Roma oggi ha deciso di avviare una indagine preliminare tra gli armatori e i costruttori di case prefabbricate per decidere come allestire il villaggio delle Universiadi a Napoli. E' quanto emerge al termine della riunione che si è tenuta oggi a Roma alla presenza del prefetto Luisa Latella, commissario per le Universiadi, del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, del capo di gabinetto del Comune di Napoli Attilio Auricchio, del presidente del Cusi Lorenzo Lentini e dei rappresentanti del Coni e dei ministeri dello sport, della coesione territoriale e dell'università. In cabina di regia si è discusso il tema del villaggio olimpico che potrebbe essere non più sulle navi ancorate alla Stazione Marittima, ma alla Mostra d'Oltremare in case prefabbricate. Per questo è stata avviata l'indagine che sarà condotta dall'ufficio del commissario Latella.