Gay Pride Salerno, è polemica

(ANSA) - SALERNO, 26 APR - E' polemica tra la Lega e l'amministrazione comunale per il Salerno pride che si terrà a Salerno il 25 e il 26 maggio.

Il partito di Salvini parla di "manifestazione di sapore carnevalesco, che sfilerà per le strade della città nelle prossime settimane mettendo alla berlina chi vive in modo legittimo la propria sessualità" e critica il patrocinio dato dal Comune. L'amministrazione, attraverso l'assessore alle Politiche Giovani e all'Innovazione, Mariarita Giordano, difende l'evento annunciando la sua stessa partecipazione.

"Polemiche sterili fine a se stesse - bolla la Giordano - Saranno due giorni di eventi, incontri, laboratori. Sarà un interessante momento di confronto organizzato da Arcigay con il supporto e il coinvolgimento di tante associazioni".