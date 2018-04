Agguato a Napoli, un morto e un ferito

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Agguato a Napoli, poco prima delle ore 20 in via al Chiaro di Luca, al rione Conocal, a Napoli: un 19enne, che era ai domiciliari per droga, è morto ed un 30enne è rimasto ferito.

Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri Emanuele Errico, che era evaso, è morto dopo che è stato trasportato all'ospedale Villa Betania; il 30enne Rosario Ciro Denaro è stato invece colpito alla gamba sinistra. Sono in corso indagini. (ANSA).