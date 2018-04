Rifiuti: a lavoro su criticità Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - Si è garantita la raccolta ordinaria ma si è cercato anche di smaltire alcune criticità in zone circoscritte di Napoli come Scampia, Pianura, San Pietro a Patierno. Nessuna 'emergenza' rifiuti, ribadisce l'amministratore delegato dell'Asia, Francesco Iacotucci, che sottolinea che anche oggi, giorno di festa, "il servizio di raccolta sta andando avanti con il prelievo regolare".

"Abbiamo recuperato già da ieri in alcune zone tipo Scampia, dove oggi c'era in programma una gara podistica, così come a Pianura e San Pietro a Patierno. L'ordinario lo stiamo facendo come raccolta e stiamo andando avanti", spiega all'ANSA.

Ieri si è svolta una riunione tecnica con l'obiettivo di risolvere le difficoltà della raccolta evidenziatesi in questi giorni a causa della manutenzione programmata di una delle linee del Termovalorizzatore di Acerra e dalla impossibilità di evacuare i rifiuti accumulati all'interno dei due impianti Stir di Giugliano e Tufino a causa di alcune procedure di gara andate deserte.