Napoli,sì al bilancio di previsione 2018

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione 2018. Il sì al provvedimento è arrivato al termine di una seduta durata oltre venti ore. Il testo è stato approvato con il voto contrario dei consiglieri Guangi (Fi), Moretto (Prima Napoli), Nonno (Fdi) e Brambilla (5Stelle). Revocata la seduta in calendario per oggi. Alla manovra di bilancio sono stati presentati 1914 tra ordini del giorno, mozioni ed emendamenti. Il dibattito, lungo e articolato, è stato interrotto due volte dalla richiesta di verifica del numero legale. In entrambi i casi la maggioranza ha tenuto. Duro il commento del consigliere Nonno (Fdi) che ha definito questo emendamento ''una vera e propria variazione di bilancio'' mentre il consigliere Moretto ha richiesto il parere del vicesegretario generale che ha confermato la natura emendativa del documento su cui non è obbligatorio il parere dei revisori dei conti.