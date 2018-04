Notte di festa, Napoli accolto da 15mila

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Una giornata di riposo. Poi si riprende il cammino. Il Napoli cerca di recuperare le forze, mentre l'eco dei festeggiamenti in città tarda a spegnersi. E' stata una nottata da ultimo dell'anno, da Carnevale di Rio per Napoli. I tifosi azzurri, dopo essersi riversati in strada e aver 'occupato' il lungomare Caracciolo, Piazza del Plebiscito e tutti i luoghi simbolo della città, si sono poi riversati a Capodichino, in attesa dell'arrivo della squadra.

Si calcola che almeno 15 mila persone abbiano stretto d'assedio lo scalo aeroportuale fino a quando - erano circa le 3:00 della notte - l'aereo proveniente da Caselle ha riportato la squadra a Napoli.

L'autobus del Napoli, che doveva accompagnare la comitiva a Castel Volturno per il rompete le righe, è stato 'costretto' ad attraversare due ali di folla impazzita di gioia. Il pullmann ha impiegato un'ora e un quarto per percorrere le poche centinaia di metri che separano lo scalo internazionale di Capodichino dall'imbocco della tangenziale.