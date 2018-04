Juve-Napoli, questura "tifosi? tutto ok"

(ANSA) - TORINO, 23 APR - "I tifosi sono stati inappuntabili sia dentro che fuori lo stadio". Il questore di Torino, Francesco Messina, commenta così il comportamento dei tifosi in occasione di Juventus-Napoli. Il questore ha spiegato che sono stati impiegati per vigilanza e controllo 500 uomini ma "non c'è stata nessuna blindatura della città. Dal punto di vista dell'ordine pubblico -dice Messina- non è successo nulla di rilevante. Sono stati passati al vaglio Digos 800 nomi di tifosi con la collaborazione della Juventus". Sette ricevitorie, a Modena, Treviso, San Donato Milanese, Chieri, Bologna, Brescia, Casalecchio, hanno venduto biglietti senza autorizzazione. A Torino, ieri, sono arrivati, da altre regioni, 57 pullman di tifosi bianconeri e 19 club partenopei. "Sono stati usati i criteri ordinari di controllo - conclude Messina - è stata una bella pagina dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica".