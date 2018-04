De Luca, Napoli moralmente già campione

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - L'impresa del Napoli allo Juventus stadium non ha lasciato indifferente il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "Siccome ho una certa età - ha commentato con i cronisti a margine della riapertura del Pronto soccorso del Cto di Napoli - quando ho visto il colpo di testa di Koulibaly mi sono ricordato di un certo Pelè ai Mondiali in Messico, uno che si è alzato di due metri e mezzo". "Credo - ha sottolineato - che la partita di ieri abbia già attribuito moralmente il campionato al Napoli e può essere quella della svolta. Sapete - ha proseguito il governatore che in passato ha detto di apprezzare il calcio all'italiana - che sono sempre prudente col calcio spumeggiante, resto convinto che la prima cosa sia non prendere gol, ma devo dire che anche da questo punto di vista il Napoli ha mostrato una certa maturazione. Ho visto una squadra molto assestata - la disamina del governatore campano - attenta alla difesa, non scapigliata, e questo vuol dire che c'è stata una maturazione straordinaria".