Vana l'impresa di Milano, Benevento in B

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - L'impresa al Meazza è stata vana per il Benevento che malgrado la vittoria di ieri per uno a zero contro il Milan di Gattuso oggi è condannato matematicamente alla serie B. Il Crotone, infatti, ha vinto a Udine. I sanniti sono a 14 punti dalla salvezza, mancano quattro partite alla fine del campionato, per un totale di 12 punti, e anche se gli uomini di De Zerbi le vincessero tutte ne mancherebbero comunque due all'appello per rimanere in serie A. (ANSA).