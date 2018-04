Minacce dopo dossier su parcheggiatori

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - "Vi devono squagliare vivi": pesanti minacce sui social all'indirizzo dei Verdi dopo la presentazione in Prefettura di un dossier contro i parcheggiatori abusivi a Napoli. A denunciarlo, attraverso una nota, sono il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini.

Le minacce "sono la riprova del fatto che si tratta nella gran parte dei casi di delinquenti vicini alla malavita organizzata e non di 'poveri cristi' come qualche sprovveduto vorrebbe far credere. I toni e i modi delle minacce con frasi tipo 'vi devono squagliare vivi' oppure 'veniamo in duemila sotto casa vostra' sono tipici dei delinquenti e di certo non fermeranno la nostra battaglia per ripulire la città da questi personaggi". "Occorre dare una risposta forte ripristinando la legalità nelle nostre strade, - dicono Borrelli e Gaudini - contrastando con forza questo fenomeno che sta aumentando pericolosamente con una inaccettabile connivenza di troppi napoletani".