Lite tra gruppi di giovani, due feriti

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - Una lite per futili motivi tra due gruppi di giovani è finita con l'accoltellamento di due dei contendenti, finiti in ospedale. E' successo la scorsa notte a Casalnuovo, in provincia di Napoli. I due feriti sono un 20enne e un 17enne, entrambi incensurati: il primo, colpito al gluteo, è stato medicato e dimesso con prognosi di 15 giorni; il secondo, raggiunto da un fendente al torace, resta ricoverato nell'ospedale Villa Betania ma non è in pericolo di vita.

I due gruppi si sono fronteggiati in piazzetta Cesarea, intorno alle due. Per ricostruire dinamica e responsabilità dei ferimenti sono in corso indagini da parte del commissariato della Polizia di Stato di Acerra. (ANSA).