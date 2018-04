Napoli, al bar con un coltello: denunciato da Ps

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - Gli agenti del Commissariato di Polizia San Ferdinando hanno denunciato in stato di libertà A.M., trentenne napoletano con precedenti di Polizia, per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione, nelle zone della movida napoletana, su segnalazione al 113 hanno effettuato un controllo all'interno di un locale di vico Belledonne a Chiaia dove un cittadino aveva notato un avventore armato di coltello.

Gli agenti, raggiunto il bar, hanno notato il trentenne di spalle appoggiato al bancone, dalla cui tasca destra dei jeans spuntava un oggetto metallico di colore verde. I poliziotti hanno chiesto cosa avesse nella tasca ma il giovane ha iniziato a divagare. Gli agenti l'hanno sottoposto a controllo sequestrandogli un coltello di tipo "butterfly" con lama di cm.

8 e un noccoliere/tirapugni in metallo.